CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları konuşulmaya devam ediyor.

Selami Haktan isimli vatandaş, Kaftancıoğlu’un yıllar içinde yaptığı ve ardından sildiği dikkat çekici paylaşımları arşivlemiş.



Haktan, geçen günlerde arşivini kendi hesabında paylaştı. Arşivindeki yüz kadar mesajı tarayınca Kaftancıoğlu’nun, 15 Temmuz CIA darbesinin ertesi günü, darbenin püskürtülmesine karşı duyduğu öfkeyi, “Dinin afyon olarak kullanılabileceğinin canlı ve acı örneğini yaşadık dün gece...” mesajından tutun da “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlar kaybeder, demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” şeklindeki terörist güzellemelerine kadar ilginç kareler çıktı.



Canan Kaftancıoğlu’nun Haziran Hareketi’nde sekretarya sözcüsü olduğunu, ‘Mehmetçik insanlık dersi verdi’ ifadesi karşısında çıldırdığını, bir PKK’lı öldürüldüğünde ‘Yine bir Kürt öldü’ diye yas tuttuğunu, 23 Nisan’dan hiç hoşlanmadığını ama 24 Nisan’ı ‘Ermeni mezalimi’ olarak anmak istediğini, Mustafa Kemal’in askerleriyiz söylemlerinden de hiç mi hiç hoşlanmadığını, sinirlendikçe en çok verdiği tepkinin “bela okumak” olduğunu gördük. Kaftancıoğlu’nun, “RTE Allah belanı versin senin” diye yazdığı da arşivden çıkanlar arasında.









Aydınlık