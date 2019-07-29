Son dakika haberleri... Canlı yayında 3600 ek gösterge açıklaması

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN) Genel Başkanı Önder Kahveci, canlı yayında "3600 ek göstergesi düzenlemesi, bütün çalışanları kapsayacak şekilde acilen çıkartılmalıdır" dedi. İşte Kahveci'nin o açıklaması

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN) Genel Başkanı Önder Kahveci, Bengütürk'te canlı yayın programına konuk oldu.



Kahveci, canlı yayında 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı.



Önder Kahveci, şunları söyledi:



"3600 ek gösterge meselesi hala gündemde. Vaat edildi ama üzerinden 1 yıl geçti. Bu konuda eylem yapıp, Cumhurbaşkanına mektup yazdık. Ancak hala bu konuda ses yok. Kendisiyle görüşmemizde bunu gerçekleştireceklerini söyledi. Ancak hala bir adım atılmadı, sadece dört meslek gurubu değil tüm kamu çalışanlarını kapsamalı. Bu adım atılırsa nispeten bir rahatlama olacak. Ayrıca ekonomiye bir katkıda sağlayacak bu durum. Çarşıya, pazara cansuyu olacak. Bu toplu sözleşmede sorunları çözelim, sayfalarca olan sorunlar listesi azalsın. Bizim hedefimiz ve talebimiz bu yöndedir. Sorunlar çözülsün biz teşekkür edelim. Vergi dilimleri konusunda mağduriyet çok fazla. Yıllardır bu sorun çözülsün istiyoruz, insanlar sürekli kaybediyor.



Sayın Bakan asgari ücrete yüzde 26 zam yaptı, çıtayı yüksek tuttu. Bizim taleplerimizde bu yönde. Sayın Bakanın iyi niyetinden şüphemiz yok. Biz de kendisini çalışanların yanında görüyoruz. Ancak zam pazarlığı yapılırken, ekonomik sorunlar vs. söylemleri duymak istemiyoruz."



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