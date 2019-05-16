Canlı yayında "Sayın Öcalan" diyen SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, yaptığı yeni açıklamada "Teröristbaşı Öcalan'dan bahsederken sehven kullandığım ve hemen düzelttiğim bir ifade 23 Haziran seçimlerine gidilen ortamda maksatlı olarak çarpıtılmıştır" ifadelerini kullandı

Katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında "Sayın Öcalan" ifadelerini kullanan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, yeni açıklama yaptı.



Duran, açıklamasında şunları belirtti:



"14 Mayıs Salı akşamı katıldığım televizyon programında teröristbaşı Öcalan'dan bahsederken sehven kullandığım ve hemen düzelttiğim bir ifade 23 Haziran seçimlerine gidilen ortamda maksatlı olarak çarpıtılmıştır.



Eli kanlı teröristbaşından herhangi bir olumlu sıfatla bahsetmem mümkün değildir. Teröre ve teröriste karşı olmak milli bir meseledir. Bu tür manipülasyonlarla teröristbaşının ismi gereksiz yere gündemde tutulmaktadır."



ulusal.com.tr



