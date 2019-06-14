Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Çavuşoğlu, "Bu çabalarınız beyhude, biz S-400'ü aldık. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız" dedi, "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. ABD'nin olası yaptırımlarına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var" ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.



Çavuşoğlu, "Bu çabalarınız beyhude, biz S-400'ü aldık. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız" dedi, "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, "Fransa SAMP/T vermek istiyor, bu da olumlu bir adım" ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"ABD'NİN OLASI YAPTIRIMLARI



ABD CAATSA ile ilgili olumsuz adımlar atarsa, bizim de karşılık olarak yapacaklarımız var, ABD ne derse o olur anlayışı yok, bizim kabul etmemiz mümkün değil."



ulusal.com.tr