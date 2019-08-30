Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözeme inanmıyor" dedi. Çavuşoğlu, "İdlib’deki saldırılar Avrupa’ya yeni göç dalgası başlatabilir" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Rusya, İdlib'de gözlem noktalarımıza saldırı olmayacağının garantisini verdi" bilgisini paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, İran tankerinin Türkiye'ye değil Lübnan'a gideceğini belirtti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunduğu Norveç’te açıklamalarda bulundu.



Suriye konusunda konuşan Çavuşoğlu son gelişmeleri değerlendirdi.



Çavuşoğlu, "Suriye’de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözüme inanmıyor" dedi.



Öte yandan Çavuşoğlu, "İdlib’deki saldırılar Avrupa’ya yeni göç dalgası başlatabilir" ifadesini kullandı.



"RUSYA GARANTİ VERDİ"



Çavuşoğlu, "Rusya, İdlib'de gözlem noktalarımıza saldırı olmayacağının garantisini verdi" bilgisini paylaştı.



İRAN TANKERİ



Bakan Çavuşoğlu, İran tankerinin Türkiye'ye değil Lübnan'a gideceğini belirtti.



ulusal.com.tr