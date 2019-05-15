Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı; S-400'ler için erteleme veya durdurmanın gündemde olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, İdlib ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değindi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar’ı kabulünün ardından Avrupa Birliği (AB) Başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerinin F-35'lere ve NATO sistemlerine tehdit oluşturabileceği iddiası üzerine Türkiye'nin ortak bir çalışma grubunun kurulması teklifinde bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu komisyonun içinde NATO'nun da olması gerektiğini söyledik." diye konuştu.



ABD tarafıyla bu komisyonun kurulması, amacı hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bu aşamadayız yani şu anda erteleme ya da başka durdurma gibi herhangi bir şey söz konusu değil. Gündemde de değil. Biz böyle bir çalışma grubu olacaksa ön şartsız bir şekilde bunu yürütmek, başlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, ABD'nin ortaya attığı iddialar ya da endişelerin doğru olup olmadığına uzmanların karar vermesi gerektiğini belirterek, "Biz bu konuda kendimize güveniyoruz. O nedenle böyle bir yapıcı teklifte bulunduk. ABD de kendisine güveniyorsa daha önce de söylediğim gibi bu önerimizi kabul etmesi lazım." şeklinde konuştu.



Bu konuda Türkiye ile ABD arasında görüş alışverişinin devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Ertelemeyi niye biz konuşalım? Ertelemeyle bu sürecin bir ilgisi yok. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Şu anda ertelemeyle ilgili konuyu konuşmanın zamanı da değil. Bu komisyon oturur, çalışır ve raporunu da hazırlar. Ondan sonra biz değerlendirmemizi yaparız. Bu ön şartlarla bir yere varmak mümkün değil."



Türkiye'nin teklifinin iyi niyetli ve yapıcı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "ABD de yapıcı ve iyi niyetliyse bu teklifimizi kabul eder ve uzmanlar bunu değerlendirir." dedi.