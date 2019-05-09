Avukat Celal Ülgen, Emniyet Müdürlüğünden aradıklarını, sistemsel bir hata olduğunu ve Müjdat Gezen'in yurt dışına çıkabileceğini, pasaportunu vereceklerini söyledi. Özür de dilendiğini aktaran Ülgen, Gezen'in oyuna yetişmeye çalışacağını aktardı

Avukat Celal Ülgen, oyuncu Müjdat Gezen'in pasaportunun geri verileceğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Ülgen, şunları aktardı:



"Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan MÜJDAT Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş.



SABIHA Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor.



Yırt dışında oyunu vardı. Ekip gitti Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyecek büyük zarara uğramcmıza neden olundu.



Bugün Saat 14:00'de Müjdat Gezen Sanat Merkezinde, Müjdat Gezen'in pasaportuna el konulması olayı ile ilgili olarak basın açıklaması yapacağız.

Bekleriz...



Evet şu anda Emniyet Müdürlüğünden aradılar. Sistemsel bir hata olduğunu ve Müjdat Gezen'in yurt dışına çıkabileceğini, pasaportunu derhal vereceklerini söylediler. Özür de dilediler. Bu nedenle Basın toplantısı iptal. Müjdat Gezen oyuna yetişmeye çalışacak."



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