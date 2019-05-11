MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" sözlerine ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Sevgili dostlar,ben bir halk kahramanı değilim,bir komedyenim,haddim hududum belli..Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin,sevmeyen gayret etsin,şeklindedir..Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehire bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :)" mesajıyla yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" sözlerine ünlü komedyen Cem Yılmaz yanıt verdi.



Cem Yılmaz, şunları paylaştı:



"Sevgili dostlar, ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli..



Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir..



Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehire bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :)"



ulusal.com.tr



