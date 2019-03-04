Emniyet kaynaklarının Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin konsolosun evindeki fırında yakılmış olabileceğini söylediği iddia edildi.

Al Jazeera yayın kuruluşu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında bir belgesel yayınladı.



Yayınlanan belgeselde Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun İstanbul'daki evinde bulunan büyük bir fırında yakılmış olabileceği öne sürüldü. İddia, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere dayandırıldı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz pazar günü yayınlanan belgeselde Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun İstanbul'daki evinde bulunan fırını inşa eden kişinin ifadelerine de başvuruldu. Fırını inşa eden kişi, fırını Suudi Başkonsolosu'nun istediği özelliklere göre yaptığını söyledi. İddiaya göre Suudi Arabistan Başkonsolosu, fırının 1000 derece üzeri ısılara dayanıklı olmasını istedi. Bu ısının metali dahi erittiği biliniyor.



Emniyet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin fırında yakılmasının ardından cinayeti örtbas etmek için fırında et pişirildi ve ceset, 2 Ekim günü işlenen Kaşıkçı'nın cinayetinin ardından 3 gün içinde yakıldı.



Emniyet Müdürlüğü'nün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun evinde Cemal Kaşıkçı'ya ait olduğu tespit edilen kan örneklerine de rastladığı belirtildi.



Al Jazeera'nin Arapça servisi tarafından hazırlanan belgesel Türk yetkililer, siyasetçiler ve Kaşıkçı'nın Türk arkadaşları tarafından verilen bilgilerle hazırlandı.



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