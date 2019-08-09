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Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Denizli Bozkurt depremi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'deki depremle ilgili "Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Denizli Bozkurt depremi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'deki depremle ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz.

Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda.

Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Murat Kurum
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