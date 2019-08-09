Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'deki depremle ilgili "Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz" ifadelerini kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'deki depremle ilgili açıklamalar yaptı.



Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz.



Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda.



Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik."



ulusal.com.tr