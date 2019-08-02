Budak'tan ifade açıklaması: 2013'te başlayan serüven
Budak'tan ifade açıklaması: 2013'te başlayan serüven
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
Astana toplantısı sonuçlandı
Astana toplantısı sonuçlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, "Hem Ayder Yaylası'nı hem Uzungöl'ü koruyacak, oradaki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, kaçak yapılaşmaların yıkılması ve oradaki doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imizde bu uygulamaya fiilen başlamış olacağız. İnşallah 2020'de de Uzungöl'ümüzde başlayacağız. Ülkemizde korunması gereken ne kadar alan varsa o alanları ilk önce koruma altına alacağız ve akabinde de ihya edilmesi gereken alanları da ihya ederek vatandaşlarımıza sunmak amacıyla bu projeleri geliştiriyor olacağız." şeklinde konuştu


Kaynak: AA
Etiketler; #Murat Kurum #Salda Gölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.