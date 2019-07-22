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Son dakika haberleri... Ceylanpınar'a roket atıldı! Yaralıların isimleri belli oldu

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin işgalinde olan bölgeden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine roket atıldı

Son dakika haberleri... Ceylanpınar'a roket atıldı! Yaralıların isimleri belli oldu

 Şanlıurfa Valiliği, Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu 5 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00'de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların isimleri belli oldu
Patlama sonrası yaralanan İbrahim Işık, Eyüp Atan, Ali Işık, Hatica Atan ve Yusuf Aran'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi


Kaynak: AA
Etiketler; #ceylanpınar #suriye
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