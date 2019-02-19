CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilere rağmen CHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki belediye başkan adayının Mehmet Fatih Bucak olması kesinleştiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu, daha önce İzmir'in Buca ilçesinden aday gösterilen Suat Nezir'in adaylığını geri çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilere rağmen CHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki belediye başkan adayının Mehmet Fatih Bucak olması kesinleştiği aktarıldı.



CHP'nin adayı olarak açıklanan Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığına parti içinden sert tepkiler gelmişti.



CHP BUCA ADAYI GERİ ÇEKİLDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce İzmir'in Buca ilçesinden aday gösterilen Suat Nezir'in adaylığını geri çekti.



Nezir'in, parti örgütünden gelen yoğun tepkiler üzerine geri çekildiği öğrenildi.



Kılıçdaroğlu, Nezir'in yerine ise eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Kılıç'ı aday gösterdi.



ulusal.com.tr