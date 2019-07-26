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Son dakika haberleri... CHP'de toplu istifa

CHP yönetimi, belediye başkanları ile toplantıdayken istifalar geldi. CHP Kırklareli İl Başkanlığı'na bağlı Lüleburgaz İlçe Yönetimi toplu istifa etti.

Son dakika haberleri... CHP'de toplu istifa

Kırklareli'de çalkantalı bir süreç ile yerel seçimlere giren CHP'den istifa açıklamaları geldi. 

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Bülent Metin'in de aralarında olduğu yönetim kurulu üyesi 8 kişi partiden istifa etti. İstifa dilekçeleri CHP Kırklareli İl Başkanlığı'na sunuldu.

İstifalar CHP'nin Afyonkarahisar kampı sırasında geldi. 

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Bülent Metin, Genel Merkezin, belediye seçimleri sonrasında ilçe yönetimlerine yönelik operasyon başlattığını söyledi. 

Metin, "Oyunlara boyun eğmedik. İstifalarımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #bülent metin #chp
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