CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel saat 15.00'da Demokrat Parti'yi ziyaret edecek.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel saat 15.00'da Demokrat Parti'yi ziyaret edecek.



Kemal Kılıçdaroğlu- Meral Akşener görüşmesine de katılan Tezcan, "CHP sonuç almaya yönelik hassasiyeti sürdürecektir. Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.





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