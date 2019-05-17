CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, emeklilerin bayram ikramiyeleri, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetleriyle ilgili açıklamalar yaptı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, emeklilerin bayram ikramiyeleri, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetleriyle ilgili açıklamalar yaptı.



Yalım, şunları söyledi:



EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYELERİ



"İlk önce ben sizleri 23 Mart 2015 yılına götürmek istiyorum. Çünkü bazı şeylerin unutulmaması gerekiyor. Biliyorsunuz, sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Mart 2015'te tüm emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde birer maaş ikramiye sözü vermişti. Üzerinden 4 yıl zaman geçmiş olmasına rağmen bunun unutulmaması adına özellikle belgeyi getirdim. Sayın genel başkanımızın özellikle bu konuyu gündeme getirip 2015 7 Haziran seçimleri önce gerektiği taahhütü verdikten sonra geçen yıl biliyorsunuz Ramazan ve Kurban Bayramında emeklilerimize ikramiye verilmeye başlandı. İlk ikramiyelerini aldılar geçen yıl ancak 2018 yılı sonunda sayın Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 26'lık bir zam yapıldı. Bu yıl biliyorsunuz özellikle doğalgazda bir yılda toplamda yüzde 49.5 zam yapıldı, elektrikte yüzde 41'lik bir zam yapıldı. Buradan tüm emeklilerimize, bin TL olarak emekli ikramiyelerini gelin senede zaten iki defa Ramazan ve Kurban Bayramında bin TL olan ikramiyelerin yüzde 26'lık bir artışla 1260 TL olması adına gerekli önergemi verdim. Onun için buradan hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na hem Ekonomi Bakanı'na hem de sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar sesleniyorum. Gelin tüm emeklilerimizin ikramiyelerini bu bayram öncesi 1260 TL olarak ödeyelim diyorum.



3600 EK GÖSTERGE



Sayın Cumhurbaşkanı, siz 24 Haziran öncesi yani 2018 24 Haziran öncesi öğretmenlerimize, polis memurlarımıza ve de din görevlilerimize ve hastanede çalışan personelimize söz vermiştiniz. İlk 100 gün içinde 3600'ü uygulayacağız demiştiniz. Bakın 3 tane 100 gün geçti. Bunun için sizden verdiğiniz sözü tutun diyorum. En yakın zaman tüm hem öğretmenlerin, polislerin, din görevlisi ve de sağlık hizmetlerinde değerli arkadaşlarımızın yanında tüm memurlarımıza da 3600'ün uygulanmasıyla ilgili vermiş olduğunuz sözü yerine getirin diyorum. Sonuç itibariyle verilen söz, havada kalmasın.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)



Tabi ki hiçbir zaman unutmayacağımız, önemli bir kitle daha var. Bunlar kim? EYT'liler. Yani emeklilikte yaşa takılanlar. Bugün 23 Haziran 2019 öncesi ben tekrar altını çize çize bastıra bastıra söylüyorum. Gelin, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın hakkını verelim. 99 yılında kanun çıktığında kanun maalesef ileriye dönük değil, geriye dönük işledi. Haksızlığa uğrayan belirli bir kitle var. Bu kitlelerin haklarını geri vermek adına biran önce emeklilikte yaşa takılanların haklarını verelim diyorum, bunun Meclis'e getirin, burada muhalefet olarak da gerekli desteği veriyoruz."



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