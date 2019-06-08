Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Açıklama, CHP'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Seçimden önce söz verilip yapılmayan 3600 var, EYT meselesi var. Türkiye'de yetkisi olmayanlar konuşuyor. Kıdem tazminatı Türk-İş'in Genel Kurul kararıyla kırmızı çizgisi olduğu, kıdem tazminatını geri götürecek hiçbir davranışa müsaade edilmeyeceği belirtildi. Biz de bu konuda Türk-İş'in ve sendikalarımızın yanındayız" dedi

CHP Ekonomi Masası yöneticileri, Üsküdar'daki Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret etti.



Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın yanı sıra, CHP milletvekilleri Kani Beko ve Çetin Osman Budak da bulundu.



Ağbaba, şunları söyledi:



"Türkiye'de her 100 çalışanın 34'ü Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmadan çalışıyor. Yani Türkiye'nin üçte bir çalışanı kayıt dışı. Biz sendikalaşmanın, örgütlenmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kayıt dışılığa son verilmesi gerekiyor, örgütlenmenin önündeki bütün engellerin kaydırılması gerekiyor. Türkiye'de maalesef sendikalaşma oranı yüzde 11 civarında. Maalesef toplu iş sözleşmesinden faydalanılan oran ise yüzde 7 seviyesinde. Bunun da mutlaka çözülmesi gerekiyor. Sadece problem bunlar değil, seçimden önce söz verilip yapılmayan 3600 var, EYT meselesi var. Türkiye'de yetkisi olmayanlar konuşuyor. Kıdem tazminatı Türk-İş'in Genel Kurul kararıyla kırmızı çizgisi olduğu, kıdem tazminatını geri götürecek hiçbir davranışa müsaade edilmeyeceği belirtildi. Biz de bu konuda Türk-İş'in ve sendikalarımızın yanındayız. Kıdem tazminatındaki mücadelenizde sonuna kadar sizinle beraber olduğumuzu belirtmek istiyoruz."