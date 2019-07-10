Son dakika haberleri... CHP'den Mecliste emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Emeklilikte yaşa takılan yüz binler, atanamayan öğretmenler, 3600 ek gösterge bekleyenler, tutuklu ve hükümlü yüz binlerce vatandaş ile yakınları, mahkeme kapılarında yıllarca hak arayan vatandaşlarımız bizlerden çözüm beklerken AKP'li ve MHP'li milletvekillerimiz tatile çıkmak istiyor" dedi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.



Başarır, şu ifadeleri kullandı:



"AKP ve küçük ortağı MHP, Meclisi 20 Temmuz'da kapatma niyetinde. Bizler bir yıldır milletvekili olarak görev yapıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki bu sürenin sadece 4 ayında yasama faaliyetinde bulunabildik. Oysa bizden umutla yasa bekleyen milyonlarca vatandaşımız var. Emeklilikte yaşa takılan yüz binler, atanamayan öğretmenler, 3600 ek gösterge bekleyenler, tutuklu ve hükümlü yüz binlerce vatandaş ile yakınları, mahkeme kapılarında yıllarca hak arayan vatandaşlarımız bizlerden çözüm beklerken AKP'li ve MHP'li milletvekillerimiz tatile çıkmak istiyor. Onlar belki denize, yaylalara, yurt dışına gidebilecek ama bizlerin bu sorunları çözmeden sokağa çıkmaya, tatil yapmaya vicdanımız el vermiyor. Gelin, gerekiyorsa bu sene tatil yapmayalım, bir ay daha çalışalım, ilgili komisyonlarda tüm toplumun beklentilerini karşılayacak yargı reformunu görüşelim ve Meclisten bu yasayı çıkaralım. Tatil yapamasak da toplumun karşısına çıkabilecek bir duruşumuz olsun."