CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı ile ilgili soruya, "bu bizim iç işimiz yetkili kurullarımızda inceliyoruz. Kamuoyu önünde tartışmıyoruz" şeklinde yanıt verdi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Öztrak, Tunç Soyer'le ilgili "İzmir'de heyecan yaratan, İzmirlileri kucaklamaya hazır olan bir kadroyla harekete geçiyor. İktidarın telaşı da ondan. Yani insanların geçmişine, babasına bakıp buradan husumet çıkarmaya çalışmak çaresizliğin ta kendisidir." dedi.



Faik Öztrak şunları söyledi:



"-ADANA MUTABAKATI



Adana Mutabakatı'na Rusya dönüşünde atıf yapması Suriye ile işbirliği yapacağının işaretidir. Adana Mutabakatı önemli bir başarıdır. Bu mutabakat Suriye PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul etmiştir.



Adana Mutabakatı AKP diye bir parti yokken imzalanmıştır. Bu anlaşmayı Putin'in hatırlatması ülkemizdeki liyakat açığını açık seçik ortaya koymaktadır.



Artık yeni Türkiye diyerek ülkemizi bataklığa sürükkleyenlerin Emevi camiinde namaz kılma hayalleri sona ermiştir. Erdoğan bizi dinlemiş olsaydı, bugüne kadar yaşadğığımız acıları yaşamazdık. Bu kadar risk almazdık. Erdoğan bizi dinlemiş olsaydı barışı çoktan sağlamış, Akdeniz'de kalkınma hamlesi gerçekleştiriyor olacaktık. AKP Genel Başkanı'nın ve çevresindekilerin emparyal odakların kulaklarına fısıldadıklarını değil, milletin meclisini dinlemelerini öneririz.



Vatandaşımıza şimdi soruyoruz: Şimdi açıklanmayan ancak 31 Mart'tan sonra açıklanması muhtemel dayatmalardan memnun musunuz?



-TANK PALET FABRİKASI



Umarız bu uyarı Saray'ın kibirli adamına bir çeki düzen verme fırsatı sağlar. Saray ve efradı milletten koptular, kendilerinin ve havuz üyelerinin dertleri ile dertlenir oldular. Adrese teslim ihaleler, garanti adı altında şirketlerin kasalarına dayanan hortumlar... Tek vasfı Erdoğan'a aşık olmak olan işadamına ve Katar ordusuna Tank Palet fabrikasını verdiler.



Geçtiğimiz günlerde 9 soru sorduk, biz bunlara milletimiz adına cevap bekliyoruz. Hala bu sorularımıza cevap yok. AKP ve Saray'ın bekçisinin bahsettiği beka meselesi yukarıda anlattığım Hortumcu Piyasa Ekonomisi'dir. Bunlar kendi menfaatlerinin peşine düşmüşler. Millet umurlarında bile değil.



Dünya 5'ten büyük değil deyip duruyorlar. Biz de millet sizden ve yandaşlarınızdan büyüktür diyoruz.



Şimdi milletimize soruyoruz, bu mirasyedi Saray rejiminden memnun musunuz?



-EKONOMİK GELİŞMELER



Saray'ın damadı geçtiğimiz günlerde Davos'un yüksek dağlarında oksijen sarhoşluğuna kapılmış olmalı ki millete Saray usulü masallar anlattı.



Yüzde 2 civarında bir daralma beklenirken damat çıkıyor 2019'da kaliteli büyümeye odaklandık diyor. Olmayan büyümenin nasıl kalitesi olacak? Bunlar hangi kaliteden bahsediyorlar anlamak mümkün değil. 2018'de bütçe açığı 56 milyardır. Bu neden önemli bedelli gibi gelirleri alamayacaksınız.



2017'e göre bu açık 4'e katlandı. Tabi kayınpeder de durmuyor. Durmadan komplodan bahsediyor. Hep söyledik ülkeyi dış borca mahkum hale getirmeyin dedik. Bunlar iktidarda oldukça dış güçlere gerek yok.



Borç alan emir alır. Şimdi çıkıp kur düşüyor diyorlar. Kur ekonomi durgun olduğu için düşüyor. Duran bir ekonomide dünya piyasalarından tefeci faizi ile borçlanıyorlar. Bu para ile de dövizi düşürmeye çalışıyorlar. Bunların bildiği bir tek şey var borcu borçla çevirmek.



Bunları söyleyen 16 yıldır iktidarda. Şimdi hem çiftçi hem tüketici perişan. Millet bunlara yetkiyi sorunu çözsünler diye verdi. Bunlar sorun çözmek yerine ancak şikayet ediyorlar. 16 yıldır iktidarda olan bir iktidarın şikayet etmeye hakkı yoktur.



Saraydaki kibir abidesinin ve damadının bir tek amacı var 31 Mart'a kadar idare etmek. Her söylediğimize laf yetiştirenler "Seçim bittiğinde IMF ile anlaşacaksınız" sözlerimize yanıt vermiyorlar.



Millete açık açık tefeci faizi ödetiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir faiz yok. Bizde 25 günde hazine faizi ile elde edilen kar, ABD'de 2 yılda ediliyor.



"ÜLKEDE ÜRETİM DURDU"



Ülkemizde üretim durdu, fabrikalar iş yapamaz hale geldi. Yurdun dört bir yanında tavuk üreticileri iş yapamaz hale geldi.



Yarın beyaz et ve yumurta fiyatları artacak. Yine hatalarını kabul etmeyecekler, gidip marketlerdeki etiketleri kontrol edecekler! Tabi sizin derdiniz millete çare bulmak değil, siz sıkıştığınızda sadece şikayet ediyorsunuz. İnşaatlarda seramik işlerinin en yoğun olduğu dönemdeyiz ve seramik fabrikaları iflas ediyor. Kamuya iş yapan firmalar alacaklarını alamıyorlar.



2,5 milyara yakın teminat mektubu yanmış vaziyette. Kimin sesini duyuyorlar sadece havuzcuların. Benim tavsiyem bir pazara gitsinler bakalım ne duyacaklar. Pazar esnafı müşteri korkup kaçmasın diye malın yarım kilosunun fiyatını etiketi yazıyor.



Saray'da yaşayanlara göre bu fiyatların tek nedeni fırsatçılar, soğancılar. Bugüne kadar yaptıkları üretimden vazgeçiren uygulamalardan hiç bahsetmiyorlar. Sanki hiç payları yokmuş gibi davranıyorlar. Saray'daki zevat sorumluluk almıyor.



Bu dertleri bir tek biz dinliyoruz. CHP'li üyelerimiz Anadolu'yu karış karış geziyor dertleri dinliyor. Biz de bunları derleyip öneri olarak sunuyoruz.



"VATANDAŞIN SARAY'A GÜVENİ YOK"



Güven endekslerinin hepsi vatandaşın güvenin kalmadığını gösteriyor. Adalete yapılan atamalar da Saray rejimine duyulan güveni aşındırıyor.



-IMF İLE ANLAŞMA



IMF yeni bir değerlendirme metni yayımladı. Bunun içinde 2019'da Türkiye ekonomisinde beklenenden fazla bir küçülme olacak deniyor. Ekonomide yüzde 2 küçülme bekleniyor.



Milletime soruyorum 31 Mart'tan sonra bahar mı gelecek yoksa IMF'nin kara kışı mı gelecek?



"OY İSTERKEN ALLAH'A ŞİRK KOŞMAYA BAŞLADILAR"



Hatırlarsınız metal yorgunluğu var denildi, çok sayıda başkan görevden alındı. Bu AKP belediyeciliğinin tükendiğinin açık itirafıydı. Bu korku içinde kampanya yapıyorlar. Bu kampanya sürecinde oy isterken Allah'a şirk koşmaya başlıyorlar.



Eski bir bakanın ağzından çıkan 'berat belgesi' açıklaması korkunun dağları aştığını gösteriyor. Zamanında belediye arsalarını FETÖ'ye parsel parsel dağıtanlar, şimdi de vatandaşa Cennet'ten arsa dağıtıyor. Saray'ı saran seçim korkusunun Saray'ın bekçisine sirayet ettiği görülüyor.



-VENEZUELA'DAKİ OLAYLAR



ABD seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nu tanırsa ne yaparız? diyor. Bahçeli merak etmesin bizim emperyalizme attığımız tokadı, Kuvayı Milliyecilerin partisi olduğumuzu çok da iyi hatırlarlar. Saray'ın bekçisi Bahçeli bu saçma sapan işleri bıraksın. Tank Palet fabrikasının Katar'a satılmasına tepki göstersin. Bunların işleri bu kadar ayağa düşürmeleri seçimi kaybettiklerini anladıklarını gösteriyor.



-SEÇİM GÜVENLİĞİ



Seçim güvenliği çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Seçimi CHP kazanıyor, milletin iş birliği kazanıyor, tek bir oyun dahi ziyan olmasına izin vermeyeceğiz.



SORULAR



(Tunç Soyer) - Tunç Soyer İzmir'de heyecan yaratan, İzmirlileri kucaklamaya hazır olan bir kadroyla harekete geçiyor. İktidarın telaşı da ondan. Yani insanların geçmişine, babasına bakıp buradan husümet çıkarmaya çalışmak çaresizliğin ta kendisidir.



(Canan Kaftancıoğlu'nun istifası) - Biz bunları kamuoyu önünde tartışıp milletin asıl sorunlarının unutulmasını istemiyoruz. Bunlar bizim iç işlerimiz."



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