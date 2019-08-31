Kayyum atanan HDP'li belediyelere ilk günden bu yana CHP'liler desteğini eksik etmedi. CHP milletvekili ve yöneticileri Diyarbakır ve Mardin'e gidip terör örgütü PKK'ya destek veren belediye başkanları ile görüştü. Bunun yanısıra CHP'den HDP'ye cezaevi ziyaretleri yapıldı, sosyal medya desteği verildi

19 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınması sonrası CHP'de HDP mesaisi hız kazandı. CHP'liler sırasıyla HDP'li eski belediye başkanlarına destek çıktı. Açıklamalarında, haksızlık yapıldığı söylediler, ancak bu belediyelerin terör örgütü PKK'ya verdiği destekten hiç bahsetmediler.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği röportajlarda ve katıldığı etkinliklerde kayyum atamalarının doğru olmadığını ilan etti.



2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce sahneye çıktı. Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, HDP'ye destek için Kandıra Cezaevine gitti.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal medyadan atamalara karşı çıktı. Özel, "Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti" ifadelerini kullandı.



Her fırsatta Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıkan, NATO'yu savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de aynı safta yer aldı. "Bu ihlal Türkiye için bir beka sorunudur" dedi.



İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise atamaları Kürt sorunu olarak değerlendirdi. "Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır" sözlerini sarfetti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da basın toplantısında konuyu gündeme getirmişti.



Attığı tivitlerle gündem olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da desteğini esirgemedi. Halk iradesine darbe yapıldığını savundu.



HDP'li başkanlara destek çıkan isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Türkiye'nin her geçen gün demokrasinden uzaklaşıldığını söyledi.



CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de Mardin ve Diyarbakır'a kadar gidip görevden alınan belediye başkanlarına destek veren isimlerden oldu.



ulusal.com.tr

