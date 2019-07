Son dakika haberleri... CHP'den yeni 'açılım' mesajı! İşte Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Eğer siz bu ülkede hukukun üstünlüğü test ederseniz bu ülke darbe hukukundan arındırılmış -bu çok önemli- bir anayasayı sadece yazmış olmak için değil bir anayasayı yeniden tesis ederseniz ve siz eğer bu ülkede Kürt sorunu başta olmak üzere yıllardır toplumun her kesimini mağdur eden bir sürü sorunu çözmek için önünüze koyar ve millet iradesiyle ortaklaşıp bunun araçlarını oluşturursanız emin olun çok kısa sürede çözülecektir. Bunlar asla ve asla çözümsüz değildir." dedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı programda yeni açılım mesajı verdi.



Kaftancıoğlu, şunları söyledi:



"Demokrasi ittifakı adına ne dersek diyelim... Çünkü ben sorunların kavramlarla çözülmeyeceğine inananlardanım. Yani ama bir şekilde tariflemek de lazım durumu. Hakikaten İstanbul'da da Türkiye'nin birçok yerinde de demokrasi, hukuk, adalet çatısı altında bir araya gelen ve ortak hak arayışında yan yana durabilen insanların ortaya çıkardığı bir sonuç. Bu, yan yana durabilme hali eşit koşullarda mücadele edebilme hali, elbette gelecekte de Kürt sorunu gibi birçok sorunun çözümüne de vesile olacaktır.



Bu arada Genel Başkanımızın çözüm süreci döneminde söylediği de bence çok kıymetli. Ve bence bugünün de tespitlerini yapması bakımından öngörüsünü de göstermesi açısından kıymetli olan bir şeyi hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. O da çözüm süreci başladığı dönem, genel başkanımız iki ana şey söylemişti. Birincisi, bu sürecin çözümü için Kürt sorunun çözümü olacak Cumhuriyet Halk Partisi için ben genel başkan olarak riski alıyorum ve siyasi hayatıma mal olsa bile her şeyi yapmaya hazırım demişti. Cumhurbaşkanı, çıkıp 'senin bir şeyine ihtiyacımız yok' demişti.



İkinci ve daha önemli cümlesi şuydu. Kürt sorunu, parlamentoda çözülmeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülebilmeli. Bunun anlamı neydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesinin temsil edildiği yer. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her ne kadar bir türlü kaldırılmayan bizim sürekli söylememize rağmen kaldırılmayan ama mutlaka kaldırılması gereken yüzde 10 barajına rağmen her kesimin temsil edildiği bir yer, her kesimin siyasi temsilcisinin olduğu partilerin olduğu bir yer. Dolayısıyla Kürt sorunu parlamento çatısı altında parlamentoda kurulacak yöntemi, tarifi mutlaka yapılacak bir heyet, komisyon, adına ne dersek diyelim dışarıda vatandaşlar, sivil toplum örgütleriyle farklı farklı tanımlanmış yapılarla bir araya gelip orada hakikaten çözmeye dönük bir irade konulduğunda rahatlıkla çözülebilecek bir durumdur. Bu seçimlerde ortaya çıkan tablo, bu demokrasi ittifakı diye tarif edilen tablo, tam da bunun olabileceğini göstermesi açısından çok kıymetlidir. Eğer siz bu ülkede hukukun üstünlüğü test ederseniz bu ülke darbe hukukundan arındırılmış -bu çok önemli- bir anayasayı sadece yazmış olmak için değil bir anayasayı yeniden tesis ederseniz ve siz eğer bu ülkede Kürt sorunu başta olmak üzere yıllardır toplumun her kesimini mağdur eden bir sürü sorunu çözmek için önünüze koyar ve millet iradesiyle ortaklaşıp bunun araçlarını oluşturursanız emin olun çok kısa sürede çözülecektir. Bunlar asla ve asla çözümsüz değildir."



