CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, YSK'nın 200 sayfalık gerekçeli kararına ilişkin, "Aslında YSK'nın bir tane asıl üyesi var. Sarayın kibirli kişisi. " yorumunda bulundu

CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, YSK'nın 200 sayfalık gerekçeli kararına ilişkin, "Aslında YSK'nın bir tane asıl üyesi var. Sarayın kibirli kişisi" yorumunda bulundu.



Öztrak, şunları söyledi:



"Sandık milletin oyunu çalamayanlar seçimi çalmış milletin iradesine açıkça ihanet etmiştir. YSKnın gerekçeli kararı daha açıklanmadı. akp genel başkanı bugün açıklanacağını söylemişti. Bu 200 küsür sayfalık gerekçeli kararı yazan kim? saray. Aslında YSK'nın bir tane asıl üyesi var. Sarayın kibirli kişisi. Diğer üyelerin hepsi yedek. Yazılan gerekçe kuzuyu kapan kurdun kuzuyu suçlamasından başka bir şey olmayacaktır.



Bakalım 200 Sayfalık gerekçeli karar kılıf olmaya yetecek mi ? AKP yskya verdiği dilekçede pek çok şeyi iddia etti ama oy çalındığını hiç söylemedi. ancak akp genel başkanı ve onun ibb adayı ağızlarından oyların çalındığını hiç düşürmüyorlar. Bu oyları açıklasınlar kim çaldı? Sandık görevlileri neden göz yumdu?



YSK da bu iddia gerekçesi olarak gerekçeli kararında yer verecekse bu soruların yanıtlarını açıkça belirtmeli. Sarayın başından beri söylediği kamera görüntülerini istiyoruz. Bu gerekçeli kararı görmezsek o iftiracılar çıkıp milletten özür dilemelidir.



Sandığa sandık başında sahip çıkılır.



DEĞİŞEN EĞİTİM SİSTEMİ



Milli bir mesele olan eğitimde yapılacak olan değişikliğin tüm milletimizle paylaşılarak yapılması lazımdır. Eğitim sisteminde yapılan yanlışlar bizi yoksullaştırmaktadır. Küresel rekabet endeksinde 140 . ülke arasında 133 .sıradayız. Böyle bir sistemle dünyayla nasıl rekabet edeceğiz? O yüksek standartları nasıl sağlayacağız? Geleceğe nasıl umutla bakacağız? Hala gençlerimize iş bulamıyoruz. 15-24 yaş arasında ne çalışan ne okuyan ne stajda olan... Gençlerimiz hiçbir şey yapmıyor. Gençlerine umut vermeyen bir ülke geleceğine de güvenli bakamaz.



Türkiye 7.5 ayda bir sandık başına gitti."



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