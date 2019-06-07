Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.



Özkan, "Mücadele arkadaşımız, yoldaşımız, Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan'ı kaybettik. CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.



CHP Milletvekili Tacettin Bayır ise, "Usiad'da, TBMM'de aynı komisyonda görev yaptığımız, partimizin önemli isimlerinden, üretim sevdalısı arkadaşımı, Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan'ı, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybettik. Acımızın tarifi yok. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.





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