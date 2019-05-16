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Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ve 3600 ek gösterge ile ilgili, "Onların sorunlarının çözülmesi lazım. Biz sahip çıkacağız o sorunlara. Her yerde sahip çıkacağız. Sonuna kadar da sahip çıkacağız. Seçimlerden önce söz verdiler. Niye yapmıyorlar? Söz verdiniz" şeklinde konuştu 

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ve 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, EYT ve 3600 ek göstergeyle ilgili şunları söyledi:

"EYT

Onların sorunlarının çözülmesi lazım. Biz sahip çıkacağız o sorunlara. Her yerde sahip çıkacağız. Sonuna kadar da sahip çıkacağız.

3600 EK GÖSTERGE

Seçimlerden önce söz verdiler. Niye yapmıyorlar? Söz verdiniz. Biz polislere verilmesini istedik. Öğretmenlere verilmesini istedik. Onlar dedi ki 'polislere vereceğiz, öğretmenlere vereceğiz, din görevlilerine vereceğiz, hemşirelere vereceğiz' E verin kardeşim. Getirdik kanun teklifini, e verin. İyi Parti de getirdi, e verin. Reddediyorlar. MHP'li AK Parti oturuyorlar, bunlar reddediyorlar. E kardeşim, sözü veren siz değil misiniz? Hadi bizimkini reddettiniz. Ben bunu anlarım. Siz getirin. Hani ekonomi güzel diyorlar. Her şey tıkırında diyorlar."

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #3600 ek gösterge
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