Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Emeklilikte yaşa takılan, takıldığı için emekli olamayan ve işsiz kalan yüz binlerce kişi var. Bunların derdiyle bizim dışımızda ilgilenen var mı? Yok." şeklinde konuştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.



Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılan, takıldığı için emekli olamayan ve işsiz kalan yüz binlerce kişi olduğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:



"Emeklilikte yaşa takılan, takıldığı için emekli olamayan ve işsiz kalan yüz binlerce kişi var. Bunların derdiyle bizim dışımızda ilgilenen var mı? Yok. Aynı şekilde son bir yılda işi olup da 706 bin kişi işinden oldu. Resmi rakam. Aslında daha fazla da resmi rakam diye bunu dillendirdik. 706 bin kişinin işsiz kalması, ne demektir? 706 bin haneye gelirin girmemesi demektir. Ne olacak bunları hali? Bu evlerde, çocuklar, gençler, kadınlar, iş arayanlar var. 706 bin haneye ateş düştü. Ben işsizliği çözeceğim demekle de işsizlik çözülmez. 'Her işveren bir işçi alsın işsizlik çözülür' Bunu diyen Erdoğan'dı. Çözüldü mü? Hayır."



ulusal.com.tr

