CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikteliğini sürdüreceğini bildirdi. Vatan Partisi, CHP'nin ittifak teklifini reddetti. Yapılan açıklamada, "Vatan Partisi, elinde kan olanlardan vazgeçemeyenlerle bir araya gelmez." denildi

Denizli Honaz'da CHP'den gelen ittifak talebi üzerine Vatan Partisi masaya oturdu.



CHP, HDP'DEN VAZGEÇEMEDİ



CHP'nin PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile birlikteliği Vatan Partisi ile ittifak ihtimalini bitirdi.



Görüşmelere ilişkin bir basın açıklaması yapıldı. Vatan Partisi Denizli İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu, İlçe Başkanı Mahmut Pak ve Belediye Başkan adayı Ahmet Gündüz ile birlikte kameralar karşısına geçti. "Vatan Partisi elinde kan olanlardan vazgeçemeyenlerle bir araya gelmez" dedi.



CHP'DEN VATAN PARTİSİ'NE İTTİFAK TEKLİFİ



Vatan Partisi, CHP'ye "Halk Çözüm Meclisi" kuralım önerisi götürdü. İttifak için görüşmelere başlandı.



VATAN PARTİSİ'NDEN 3 ŞART



Üretici kooperatifi konusu da ittifak maddelerinden biriydi.



"HDP İLE İŞBİRLİĞİ YAPILAMAZ"



Vatan Partisi'nin kırmızı çizgisi ise HDP oldu.



Ancak HDP konusunda, terör örgütünün siyasi kolu ile ittifaktan vazgeçmeyen CHP ile muhtemel ittifak da rafa kalktı.



"ÇARE VATAN PARTİSİ"



Vatan Partisi Denizli İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu, tek çarenin Vatan Partisi olduğunu vurguladı.



Vatan Partisi Honaz'da Ahmet Gündüz ile yoluna devam etme kararı aldı.



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