Son dakika haberleri! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Dava İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'na "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaftancıoğlu toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakim tutuklama kararı vermedi. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle ceza alan Kaftancıoğlu temyize gideceğini söyledi.

ulusal.com.tr