Suriye: Rakka kurtarılmadı 
Suriye: Rakka kurtarılmadı 
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Bir ülke daha euroya geçiyor
Bir ülke daha euroya geçiyor
İstanbul'da soba faciası
İstanbul'da soba faciası

Son dakika haberleri: CHP'li Bülent Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Bülent Tezcan hakkında soruşturma başlattı

Son dakika haberleri: CHP'li Bülent Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Bülent Tezcan hakkında soruşturma başlattı

Etiketler; #soruşturma #Bülent Tezcan #ankara #chp
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Elazığ'da terör örgütü operasyonu: 11 gözaltı
Sonraki Haber
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.