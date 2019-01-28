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Son dakika haberleri... CHP'li Canan Kaftancıoğlu yeni 'istifa' açıklaması yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifa açıklamasının ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Kaftancıoğlu, "İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... CHP'li Canan Kaftancıoğlu yeni 'istifa' açıklaması yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifa açıklamasının ardından yeni bir açıklama daha yaptı.

Kaftancıoğlu, görevine devam ettiğini belirtti.

CHP'li Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.

2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum."

İLK AÇIKLAMASI

CHP'li Kaftancıoğlu, "Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" açıklaması sonrası İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #Canan Kaftancıoğlu #istifa
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