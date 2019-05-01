CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK'nın azmettiricisi Devlet Bahçeli olan bir hukuk cinayeti işlemeyeceğine inanıyoruz" dedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu.



Öztrak, şunları söyledi:



"Birileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğundan kalkmayı bir türlü kabullenemiyor. Yüksek Seçim Kurulu baskı altına almak için yapılan itirazlar ve açıklamaların hukuk nezdinde hiçbir maddi geçerliliği yok. Bir hakkın suistimali ile karşı karşıyayız



Önce İstanbul'da geçersiz oylar sayılsın dediler, geçersiz oyların tamamını sayıldı sonuç yok. Sonra 6 ilçede yların tamamını sayacağız bir sondaj yapacağız ona göre bir sıkıntı var mı bakacağız dediler, sonuç değişmedi. Hatta sondajdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu sandıktan çıktı.



Bahçeli'nin için rahat ettirmek için bir de oyların tamamını kendisine saydırmak lazım demek ki. Millet Ekrem İmamoğlu'nu Belediye Başkanı seçti. Bu sese kulak vermeleri gerekir. Yoksa sandıktan bu beyler çıkana kadar milletin önünde devamlı sandık getirecek birileri. Milletin huzuru kaçarmış bunların umurunda değil. Hala da sandıktan çıkan sonucu milletin iradesine siyasi mühendislikte masada değiştirmenin peşindeler Aslında bunu bir kere daha denediler hatırlayın 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında yaptılar beğenmediler, 7 Haziran'da yeniden seçim yaptılar. Orada da millete çok büyük sıkıntılar yaşattılar.



Eğer sandıkla gitmeyi hazmedemezsin ve istediği sonuç çıkana kadar kurullara ve millet iradesine baskı yaparsa o ülkedeki rejimin adı artık demokrasi olmaz. iktidardakiler de demokratik temsiliyetten falan bahsemedez.



Yüksek Seçim Kurulu bir pusulası olmalıdır oda seçim mevzuatıdır ve bugüne kadar geliştirmiş oldukları ictahatlardır. Biz hakimlerimizin bugün Bahçeli'nin azmettiricisi olmaya cüret ettiği bir hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz."



ulusal.com.tr

