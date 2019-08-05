Son dakika haberleri... CHP'li Faik Öztrak'tan 'erken seçim' sorusuna yanıt! "Bunun iki amacı olabilir"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, erken seçim iddialarıyla ilgili bir soruya verdiği cevapta "Biz bir erken seçim peşinde değiliz. Öyle görüyoruz ki iktidar telaş içinde. İktidar kartı sallamaya çalışıyor. Bir şey yapacaksanız yaparsınız. Bunun iki amacı olabilir. Ya partisi dağılıyor, bir arada tutabilmek için bu kartı oynadı. Ya da yürütemeyeceğini anladı. Ekonomide milletin taleplerine cevap verebilme noktasından uzaklaştı. Başka argümanları kullanıyor" ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu.



Öztrak, şunları belirtti:



"Dün AKP Genel Başkanı, genel başkanımız için ipe sapa gelmez sözler sarf etti. Toplam ulaşım masrafı 500 TL’yi buluyor. İstanbul ile İzmir arasında uçak parası 205 lira. Arabada iki kişi olsa kurtarmıyor.



Kamyonun gidiş-geliş masrafı bir asgari ücret harcamak durumunda kalıyor. Kamyoncu bu masrafı karşılamaya gücü yetecek mi? Tedarik zincirindeki masrafı arttırıyoruz. AKP döneminde milletimiz ne ödüyor ona bakmak lazım.



Eski otoyol ile 25 TL ödüyoruz, Avrupa Yakası'na geçersek 8,75 lira. 450 km mesafe. Aradaki fark nereden geliyor. Otoyolların işletme ve finansmanındaki farklılıktan geliyor. Birini devlet yapmış diğerini yandaşlar yapmış, işletiyor.



Diğerinde o yoldan geçtiğinde milletimiz para veriyorken yeni otoyoldan geçsen de geçmesen de ödüyorsunuz. Biz bunları dile getirince Saray'ın kibirlisi kızıyor. Bu para Saray'ın ve yandaşların kasasında çıkmıyor doğru.



2020’de geçilmeyen köprü ve yatılmayan hastane için 20.3 milyar liraya yükseleceği tahmin ediliyor.Risk milletin kâr yandaşların, neden ihale sözleşmelerini açıklamıyorsunuz?



Neyi saklıyorsunuz? Rakamları neden kurum bütçelerini kuytu köşelerini saklıyorsunuz. Yap-İşlet-Devret modelini Özal Türkiye'ye getirmiştir. Yandaşlarına ihale verir, sözleşmelerini milletten saklıyorlar.



TBMM'de partisinin vekillerine verdiği torba kanunla sözleşmeleri yeniden görür. En büyük ihaleleri milletin anasına küfredenler alır.



Devlet böyle yönetilmez. Zaten yönetilmiyor da. Savuluyor. Buna sebep olanlar dua ile mi beddua ile mi anılacak. Bu beyaz filler nasıl anılacak? Tarih bunu yazacak.



Saray'dan millete dürbün ile bakılınca her şey toz bembe görüyor. Madem istihdam zirvede neden SGK 8 aydır rakamları karatıyor. Rakamları karartarak ne kadar saklayabileceğinizi sannediyorsunuz? Millet yaşıyor bunu.



Seçimlerin bitmesiyle zamlar gümbür gümbür geliyor. Zamlardan efkarlanan millete bir darbe de sigara zammıyla vuruldu. Doğalgaz ve sigara zammı Ağustos'ta yapıldı ki temmuz enflasyon rakamları etkilenmesin.



Çekirdek enflasyon yüzde 2 civarında. Faiz indi ama ilk aydan enflasyon rekor kırdı. Bu rakamlar TÜİK2in makyajlı enflasyon rakamları. Yaz ortasındayız, en temel gıda ürünlerinde artış var. Açıklanan enflasyon rakamları mutfakta daha büyük. Temmuzda tek bir ayda şekerin fiyatı yüzde 12, sarımsağım fiyatı yüzde 11, domatesin fiyatı yüzde 8, kayısının, çayın fiyatı yüzde 7 artmış.



Elektriğe temmuz başında yüzde 15 zam gelmesine rağmen üretici fiyatları yüzde 1 geriliyor. Sanayici ürettiği fiyatı malına yansıtamamış.



Mecvut veriler rahatlamak için erken olduğunu gösteriyor. Hem damat hem kayınpeder reklamlara geçmiş. Dişe dokunurhangi tedbirleri aldınız da rahatlama bekliyorsunuz? Önerdiğimiz 13 maddeden hangisini hayata getirdiniz.



Milletin çocukları işsiz, bunlar haber olunca tehdit ve hakaretler başlıyor. Milletimizin en güzel cevabı sandıkta verdiğini son seçimde gösterdi.



Erdoğan'ın 2023 hedefi ülkeyi yönetememesi nedeniyle hayal olmasından genel başkanımızın millete anlatmasından rahatsız olmuş.



Biz yalana karşı hakikat ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Plan dokümanında Erdoğan'ın imzası var. 2013'te kişi başına düşen gelir 12 bin 480 dolar mıydı değil miydi? 2023'te kişi başına gelir 4 dolar artacakmış. Bunun neresine başarı diyeceğiz? Türkiye'yi ilk 20 ekonomi arasından düşecek noktaya getirdiler. 'Dış güçler yaptı' diye bağırmaya başlıyorlar.



Bu devran böyle dönmez. Milletimizin kendinden kopanlara sandıkta verdiği cevabı gördük.



Ekonomide sıkışınca Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı verdiler. Hayrola, ufukta seçim mi var? Mileltimizin güvenliği her şekilde tedbir altına alınmalıdır.



Hiçbir şey harcamıyoruz diyorlar. Geçen yıl 6 milyar harcanmış. Bu yıl 9.7 milyar harcanacak. Milletin kullanmadığı yol, kullanmadığı hastane için. Önümüzdeki yıl 20 milyar olacak. Yap-işlet-devlet modelinin finansmanı milletin cebinden çıkacak.



İleri düzeyde hastane tanımını Sağlık Bakanlığı getiriyor. Kaç tane hastane var. O da 1, Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği. Düzenlemeyi siz getireceksiniz. Ondan da sizin kurduğunuz hastane yararlanacak. Bunu milletin vicdani kabul etmez.



Biz bir erken seçim peşinde değiliz. Öyle görüyoruz ki iktidar telaş içinde. İktidar kartı sallamaya çalışıyor. Bir şey yapacaksanız yaparsınız. Bunun iki amacı olabilir. Ya partisi dağılıyor, bir arada tutabilmek için bu kartı oynadı. Ya da yürütemeyeceğini anladı. Ekonomide milletin taleplerine cevap verebilme noktasından uzaklaştı. Başka argümanları kullanıyor."



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