Son dakika haberleri! CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Erdoğan'ın ile görüşmeye katılamayacak! İşte nedeni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 büyükşehir belediye başkanı ile bugün Beştepe'de görüşme gerçekleştirecek.

Davet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gitmişti.

30 büyükşehir belediye başkanından 29'unun toplantıya katılması bekleniyor.

CHP'Lİ BAŞKAN KATILAMIYOR

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Çin'de olması sebebiyle mazeret bildirerek toplantıya katılmayacağını ifade etti.

15 AK Partili, 10 CHP'li, 1 MHP'li ve 3'ü kayyum olmak üzere toplam 29 büyükşehir belediye başkanı, bugünkü toplantıda yer alacak.

CHP'Lİ SAVAŞ'TAN PAYLAŞIM

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Savaş, şunları ifade etti:

"AIPH, Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği'nin 71'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'deyiz.

Gerçekleşen genel kurulda, 2021 yılında Hatay'da düzenleyeceğimiz EXPO'nun süren çalışmaları hakkında bir sunum yaptık."

ulusal.com.tr