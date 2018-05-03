CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması gündemdeki yerini koruyor. Adı geçen isimlerden birisi olan İlhan Kesici'den 'Muharrem İnce' açıklaması geldi.

CHP'li İlhan Kesici CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu ifade etti. İnce, "Bu sabah bu münasebetle kendisini tebrik ettim" dedi.



CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" dedi.



AA'nın haberine göre, İlhan Kesici, basın mensuplarının soruları üzerine, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." yanıtını verdi.





ulusal.com.tr