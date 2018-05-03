Muharrem İnce'den ilk açıklama
Muharrem İnce'den ilk açıklama
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
FETÖ şüphelisi iş adamı yakalandı
FETÖ şüphelisi iş adamı yakalandı
CHP'den 'İlhan Kesici' açıklaması
CHP'den 'İlhan Kesici' açıklaması

Son dakika haberleri... CHP'li İlhan Kesici: 'Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması gündemdeki yerini koruyor. Adı geçen isimlerden birisi olan İlhan Kesici'den 'Muharrem İnce' açıklaması geldi.

Son dakika haberleri... CHP'li İlhan Kesici: 'Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'

CHP'li İlhan Kesici CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu ifade etti. İnce, "Bu sabah bu münasebetle kendisini tebrik ettim" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" dedi. 

AA'nın haberine göre, İlhan Kesici, basın mensuplarının soruları üzerine, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." yanıtını verdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #cumhurbaşkanı adayı #muharrem ince #İlhan Kesici
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.