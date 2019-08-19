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Son dakika haberleri: CHP'li isimlerden kayyum tepkisi

HDP'li üç belediyeye terör bağlantısı nedeniyle kayyum atanmasının ardından ilk tepkiler CHP'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, operasyonları "milletin iradesini yok saymak" olarak tanımladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de "Belediye başkanlarının görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır. Bugünkü kayyum atamaları bu tutumun ve demokrasiden uzaklaşmanın göstergesidir. Bu tutumun panzehri dayanışmadır. Dayanışma milletin iradesinin korunmasını ve milli egemenliğin tesisini sağlayacaktır" paylaşımı yaptı

Son dakika haberleri: CHP'li isimlerden kayyum tepkisi

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarına destek, CHP'li isimlerden geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da karara ilişkin, "Bu yapılanın terörle mücadelesiyle ilgisi yok. Bu yapılan intikam almadır. Eğer gerçekten terör problemini bitirmek istiyorsanız Ahmet Türk’e tahammül etmeniz gerekiyor." diye konuştu. 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Darbe sadece tankla, topla ve tüfekle yapılmaz" diyerek kayyum kararına "darbe" benzetmesi yaparak tepki gösterdi. 

Karara tepki gösteren bir diğer isim ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Kaftancıoğlu, "halk iradesine bir darbe daha" dedi, "Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir." ifadelerini kullandı. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de "Belediye başkanlarının görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır. Bugünkü kayyum atamaları bu tutumun ve demokrasiden uzaklaşmanın göstergesidir. Bu tutumun panzehri dayanışmadır. Dayanışma milletin iradesinin korunmasını ve milli egemenliğin tesisini sağlayacaktır." paylaşımı yaptı

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #mardin #diyarbakır #van #kayyum
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