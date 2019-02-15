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Son dakika haberleri... CHP'li Muharrem Erkek'ten DSP açıklaması: İttifak...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP'den DSP'ye geçişlerle ilgili konuştu. Erkek, “DSP ittifaka dahil olmalıydı” ifadelerini kullandı. CHP'li Erkek, tanzim satışlar ve yerel seçime dair açıklamalar da yaptı

Son dakika haberleri... CHP'li Muharrem Erkek'ten DSP açıklaması: İttifak...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CNN Türk ekranlarında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Yerel seçime 44 gün kaldı. Seçim önce partiler arası polemikler yaşanıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, seçime ne hazır parti olduklarını belirtti.

Erkek, “Projelerimiz de hazır biz de hazırız” ifadelerini kullandı.

CHP'deki adaylık tartışmalarına değinen Muharrem Erkek, “Bizde demokratik tartışmalar olur. Eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Aday olmasak da çalışma kültürümüz var.” şeklinde konuştu. 

CHP'den DSP'ye geçişler konusunu yorumlayan Erkek, “DSP ittifaka dahil olmalıydı” değerlendirmesinde bulundu.

Tanzim satışları konusuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, “CHP belediyeleri bunu sağlıklı yapıyor” diye konuştu. Erkek, tanzim satışın CHP'nin projesi olduğunu öne sürdü.

CHP'li Muharrem Erkek, “İktidar, halkın parasıyla halka destek oluyor. Üretici de tüketici de zor durumda” ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #muharrem erkek #dsp
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