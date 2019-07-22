Son dakika haberleri... CHP'nin yeni 'açılım' mesajına Nihat Genç'ten çok sert tepki

Gazeteci yazar Nihat Genç, "Kaftancıoğlu, çözüm sürecini başlattığını ilan etti., çözümün 'Demokratik İttifak' bileşenlerinin beklentisi olduğunu söyledi, başta İmamoğlu'na oy verenler, CHP, İyi parti, Saadet, Halk TV'ye Sözcü, ODA TV'ye Cumhuriyet’e hayırlı olsun" ifadelerini kullandı

Gazeteci yazar Nihat Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun verdiği yeni 'açılım' mesajlarına çok sert tepki gösterdi.



Nihat Genç, şu ifadeleri kullandı:



"Halk TV Ayşenur Arslan programı 12.15, Kaftancıoğlu, çözüm sürecini başlattığını ilan etti., çözümün 'Demokratik İttifak' bileşenlerinin beklentisi olduğunu söyledi, başta İmamoğlu'na oy verenler, CHP, İyi parti, Saadet, Halk TV'ye Sözcü, ODA TV'ye Cumhuriyet’e hayırlı olsun.



Kaftancıoğlu çözüm startı vererek ne mi yapmak istiyor, HDP desteğinin alacaklarını tahsil ediyor."



CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ



Kaftancıoğlu, "Eğer siz bu ülkede hukukun üstünlüğü test ederseniz bu ülke darbe hukukundan arındırılmış -bu çok önemli- bir anayasayı sadece yazmış olmak için değil bir anayasayı yeniden tesis ederseniz ve siz eğer bu ülkede Kürt sorunu başta olmak üzere yıllardır toplumun her kesimini mağdur eden bir sürü sorunu çözmek için önünüze koyar ve millet iradesiyle ortaklaşıp bunun araçlarını oluşturursanız emin olun çok kısa sürede çözülecektir. Bunlar asla ve asla çözümsüz değildir." demişti



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