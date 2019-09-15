Son dakika haberleri... CHP PM'den Aylin Nazlıaka kararı

Nazlıaka'nın geri dönmesine dair yapılan oylamada PM üyelerinin 29'u kabul, 22'si ise ret oyu verdi.

Nazlıaka'nın CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nda aktif bir görev alması ya da CHP Ankara İl Başkanlığı'na aday olması bekleniyor.

NAZLIAKA: PARTİMDEN HİÇ KOPMAMIŞTIM

Kararı, Habertürk'ten Ömer Topsakal’a değerlendiren Nazlıaka, şunları söyledi:

"Yaklaşık 4 yıl süren bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım. Ancak bu bağın yeniden resmi olarak kurulmasından dolayı da çok mutluyum. Türkiye’nin CHP’ye, CHP’nin de herkesi kucaklayan bir parti olmaya ihtiyacı var. Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ve bu kararın alınmasına katkı sağlayan Parti Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Partimin bir neferi olarak, aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğim."