Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapıldı. İki isim, yerel seçimlerde işbirliği yapılacağını duyurdu. Öte yandan Ankara Etimesgut'ta CHP ve İYİ Parti'nin ayrı aday çıkaracağı belirtildi. CHP ve İYİ Parti'nin Gaziantep'te anlaştığı belirtiliyor. Gaziantep'te İYİ Parti adayının seçime gireceği aktarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP ve İYİ Parti ayrı aday çıkartacak. İstanbul'da 25 ilçede CHP, 4 ilçede İYİ Parti adayı yarışacak. 10 ilçede iki parti ayrı ayrı aday gösterecek. İki parti 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapacak. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek

CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde işbirliğini sonuçlandırdı.



Açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ziyaretin ardından geldi.



İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti.



"İŞBİRLİĞİNİN KAHRAMANLARI"



Sözü ilk olarak Kılıçdaroğlu aldı. "Vatandaşa hizmet etmek, her kuruşun hesabını vermek gibi bir geleneği yerleştirmek istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Kavgadan değil barıştan yanayız. İYİ Parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. 4 arkadaşımız var. Onlar uzun bir çaba gösterdiler. Genel başkanlar olarak bizlere hazır bir liste getirdiler. Bu 4 arkadaşıma herkesin huzurunda teşekkür etmek isterim.



"ZAMAN ZAMAN İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİLER"



Meral Akşener de sözlerine müzakereleri yürüten isimlere teşekkür ederek başladı.



"Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler ama durumları iyi" diyen Akşener, şunları kaydetti:



"Biz yerel seçimlere gidiyoruz. İzliyoruz ki sanki savaşa giriyoruz. Türkiye'nin coğrafyası nedeniyle hem iktidar hem muhalefetin Türkiye ile ilgili hedefleri olan terör örgütleri konusunda iki genel başkan olarak ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Biz yerel seçime gidiyoruz. Savaş tamtamları eşliğinde kutuplaştırıcı ve milleti birbirine düşüren söylemler var. İki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden bir dil kullanmadık.



Bu işbirliğini destekleyen iki siyasi partinin, insanların tümüne hakaret etmek, onları yok saymak Türkiye'yi yönettiğini sanan insanlar açısından utanç vericidir. Biz bütün bunlara rağmen düşmanca dili kaale almayacağız. Bu işbirliğinin Türkiye ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sonuçlarda iyi olacak diye düşünüyorum."



İki parti 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapacak. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek



CHP VE İYİ PARTİ'NİN ANKARA KARARI



CHP ve İYİ Parti ittifakının detayları belli oldu. Ankara Etimesgut'ta CHP ve İYİ Parti ayrı adaylar çıkaracak. Partiler, Ankara'nın 8 ilçesinde işbirliği yaptı, 17 ilçede ayrı adaylar çıkartılacak.



CHP VE İYİ PARTİ'DEN İSTANBUL KARARI



İstanbul'da 25 ilçede CHP, 4 ilçede İYİ Parti adayı yarışacak. 10 ilçede iki parti ayrı ayrı aday gösterecek.



GAZİANTEP'TE İYİ PARTİ ADAYI



CHP ve İYİ Parti'nin Gaziantep'te anlaştığı belirtiliyor. Gaziantep'te İYİ Parti adayının seçime gireceği aktarıldı.



MUĞLA BODRUM



Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP ve İYİ Parti ayrı aday çıkartacak.



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