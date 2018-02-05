CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nın 2. gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri kimler oldu?

Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da 25 sandıkta başlayan oy verme işlemi saat 23.00'te sona erdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 12 adayın gösterildiği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) seçim sonuçları açıklandı.



Ankara Spor Salonu'nda devam eden CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'ndaki sayım işleminde ilk olarak BYKP sonuçları açıklandı.



Delegeler, Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen 12 aday için oy kullandı. BKYP için gösterilen 8 isim Parti Meclisi'ne doğrudan girecek.



Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.



BYKP seçim sonuçları ise şöyle:

"Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558)"



Yüksek Disiplin Kurulu açıklandı

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçiminin resmi olmayan sonuçları açıklandı.



Ankara Spor Salonu'nda devam eden Kurultayda, 108 kişinin başvuru yaptığı YDK seçimlerinin sonuçları belli oldu.



Toplam 15 üyeden oluşan YDK asil listesinde yer alan isimler ve aldıkları oylar ise şöyle:

"Tuba Torun 603, Erdoğan Kılıç 553, Uğur Bayraktutan 548, Gülsüm Filorinalı 542, Sezgin Kaya 534, Öncü Özbay 526, Selahattin Emre 498, Ahmet Ersen Özsoy 486, Mahir Polat 486, Mustafa Serdar Soydan 478, Emrah Arslan 444, Cem Artantaş 436, Turan Aydoğan 432, Süleyman Bülbül 420 ve Banu Gençkan 378."







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