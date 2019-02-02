CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli adayı olarak eski SHP Şişli ilçe başkanı, mali müşavir Muammer Keskin’i önerdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli adayı olarak eski SHP Şişli ilçe başkanı, mali müşavir Muammer Keskin’i önerdi



MUAMMER KESKİN KİMDİR?



1954 doğumlu, evli ve iki çocuk babası. Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun oldu. CHP’ den Şişli İlçe Başkanlığı, Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı, İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu üyeliği, çeşitli derneklerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev aldı. Hala Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Yönetim Kurulu’nda ve Yeniköy Onkoloji Vakfı Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. SMM Denetim Ltd. Şti. ortağı. Şişli Bölgesi’nde Serbest mali müşavir olarak faaliyetini sürdürüyor. Finans ve Girişimcilik alanlarında Türkiye genelinde eğitimler veriyor.