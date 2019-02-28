Çin hükümetinin 2015 yılının eylül ayında açılan Çin İzmir Başkonsolosluğu'nu geçici olarak kapatma kararı aldığı açıklandı. Açıklamada, "Çin tarafı, yurtdışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerine yönelik genel düzenlemelere istinaden 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren İzmir Başkonsolosluğu’nu geçici olarak kapatma kararı almıştır. Başkonsolosluğun tüm diplomatik ve konsüler işleri Çin’in Ankara Büyükelçiliği’ne devredilecektir. Söz konusu karar, Çin tarafınca çalışma verimliliği gibi farklı unsurlara dayalı olarak ve tamamen kendi kaynaklarını bütünselleştirmek amacıyla alınmıştır. Çin tarafı, son dönemde Türkiye Hükümeti’ne İzmir Başkonsolosluğu’nu geçici olarak kapatma kararını bildirmiştir. Türk tarafı bu durumu anlayışla karşıladığını belirtmiştir." denildi

Çin, İzmir Başkonsolosluğu'nu geçici olarak kapatma kararı aldı.



Konuyla ilgili Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından açıklama yapıldı.



Açıklama şöyle:



"2015 yılının Eylül ayında Çin’in İzmir Başkonsolosluğu resmen açılmıştır. Açıldığından beri Başkonsolosluğumuz, Çin ile İzmir görev bölgesi arasındaki işbirliğini geliştirmek için büyük çaba sarfetmiş, bölgedeki Çin vatandaşları ve Çin asıllılara hizmet vermiş ve bu konularda olumlu roller oynamıştır. Çin tarafı, yurtdışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerine yönelik genel düzenlemelere istinaden 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren İzmir Başkonsolosluğu’nu geçici olarak kapatma kararı almıştır. Başkonsolosluğun tüm diplomatik ve konsüler işleri Çin’in Ankara Büyükelçiliği’ne devredilecektir. Söz konusu karar, Çin tarafınca çalışma verimliliği gibi farklı unsurlara dayalı olarak ve tamamen kendi kaynaklarını bütünselleştirmek amacıyla alınmıştır.



Çin tarafı, son dönemde Türkiye Hükümeti’ne İzmir Başkonsolosluğu’nu geçici olarak kapatma kararını bildirmiştir. Türk tarafı bu durumu anlayışla karşıladığını belirtmiştir.



Çin’in Ankara Büyükelçiliği ve İzmir Başkonsolosluğu, İzmir görev bölgemizdeki Çin vatandaşlarına, Çin asıllı arkadaşlara ve Türk dostlarına Çin-Türk ilişkilerinin gelişmesi için yaptıkları olumlu katkılardan ve İzmir Başkonsolosluğumuza sağladıkları büyük destek ve yardımlardan dolayı en içten teşekkürlerini sunmaktadır. Çin’in Ankara Büyükelçiliği, her çevreden gelen arkadaşlarımıza yasal çerçevede konsolosluk hizmetleri sunmak ve daha önceki İzmir görev bölgemizin Çin tarafı ile karşılıklı temasları ve ticari ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapmaya devam edecektir.



28 Şubat’tan itibaren İzmir Başkonsolosluğumuzun konsolosluk hizmetleri telefon numarası kullanılmayacaktır. İzmir Başkonsolosluğumuzun eski görev bölgesi ile ilgili konsolosluk işleri için Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin konsolosluk hizmetlerine ait 0090-538-8215530 numaralı telefonun aranması, diğer işler için Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin 0090-312-4900660 numaralı santral telefonunun aranması rica olunur."



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