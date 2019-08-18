Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler." dedi.Kaynak: AA
Cirit, "Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifadelerinin geçerliliği yoktur. Türkiye'de yargı bağımsızdır." diye konuştu.
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