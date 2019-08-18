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Son dakika haberleri... Cirit: Son derece çirkin söylemler

Yargıtay Başkanı Cirit, bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler." dedi.

Son dakika haberleri... Cirit: Son derece çirkin söylemler
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler." dedi. 

Cirit, "Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifadelerinin geçerliliği yoktur. Türkiye'de yargı bağımsızdır." diye konuştu. 

Kaynak: AA
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