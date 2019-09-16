Son dakika haberleri! Çocukları PKK tarafından kaçırılan İranlı 5 aile, Diyarbakır'da HDP binası önünde

Terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK tarafından çocukları kaçırılan İranlı 5 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geldi.

İranlı aileler, Diyarbakır'da HDP'nin önünde direnen, terör örgütü PKK'ya bayrak açan ailelere destek oldu.

Bir İranlı, kardeşinin 9 yıl önce kaçırıldığını belirtti. 9 yıldır kardeşinden haber alamadığını söyleyen İranlı, kardeşiyle hiç irtibat kuramadığını belirtti.

HDP İl Başkanlığı önündeki ailelere destek olmak için İran'dan geldiklerini aktaran ailelerin adına konuşan bir İranlı, kardeşinden geri dönmesini istedi.

BUGÜN 10 AİLE KATILDI

Bugün, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine 10 aile daha katıldı. Aile sayısı, 45'e yükseldi.

KATILAN AİLELERİN İSİMLERİ

Eyleme katılan ailelerin isimleri belli oldu.

İsimler şu şekilde:

"1. BEHNAM KHOSRAVI

2. SHERAFAT AHMADI

3. SEYEDHASHEM MOUSAVI ESFAHANI

4. ALIREZA ERSHADMANESH

5. HOSSEINMORAD AHMADI

6. SEYEDMOHAMMADREZA MOUSAVIFARD

7. VAZIR FATHOLLAHI

8. ROSTAM ABDOLIBALKHKANLOU

9. FAHIM HAKIMI HEIDARANLOU

10. YAGHOUB BADRIKHAZAEI"

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