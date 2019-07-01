Son dakika haberleri... Çok sayıda tepki var! Bülent Arınç, bu ifadeleri kullandı: Soytarılar, edepsizler...

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bir televizyon kanalının canlı yayınında söylediği "Bunlar birtakım soytarıların ortaya attığı şeyler. Şimdi benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki, birtakım edepsizler yorum yapsınlar" ifadeleri, sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda vatandaş, Arınç'ın o sözlerine tepki gösterdi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyelerinin maaşlarına zam yaptığı haberleri için kullandığı ifadelere yurttaşlar tarafından tepki gösterildi.



Arınç, şunları söyledi:



"Bunlar birtakım soytarıların ortaya attığı şeyler. Bu internet alanı, sanal medya, sosyal medya o kadar sorumsuz, ahlak dışı şeylerin yazıldığı bir alan oldu. Şimdi YİK üyesi olduğunu ben açıkladım. Benim için büyük şereftir. Cumhurbaşkanlığımız için çok önemli kuruluştur. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum, 'Kaç para aylık alacaklar?'. Kimisi 13 bin kimisi 15 bin diyor. Yazılanları söylüyorum. Bir başka gün 54 bin lira alacakmışız, onun üzerine bir sürü ahlak dışı yorumlar. Geçen birisi söyledi, 'Yanlış söylüyorlar 500 bin lira alacaklar' dedi. Bir ücret alacaksak, biz bunu hiç konuşmadık ki. Konuşmaya değer mi? Biz Meclis Başkanlığı yaptık. Meclis Başkanlığı bize araç tahsis etti. 4 koruma verdiler. Hayatımı sürdürüyorum. Emekli maaşımızı alıyoruz, ofisimizde oturuyoruz. Meclis Başkanlığı'nda yerimiz var. Şimdi benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki, birtakım edepsizler yorum yapsınlar."



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