SON DAKİKA HABERLERİ! Çok sayıda vatandaşın takip ettiği af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreleri konusunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ay ismi açıklayarak şunları söyledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir canlı televizyon programı yayınında çok sayıda vatandaşın takip ettiği af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreleri konularında yorumlarda bulundu. Af değil ama infazla ilgili düzenlemelerin var olduğunu açıklayan Şentop, tarih verdi. Meclis Başkanı, eylül ayından itibaren görüşülüp değerlendirileceğini açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı Habertürk televizyonu canlı yayınında çok sayıda mahkum ve hükümlü ile onların yakınlarının takip ettiği af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreleri konularında değerlendirmelerde bulundu.



Son durum hakkındaki bilgileri de paylaşan Şentop, af değil ama infaz ile ilgili düzenlemelerin olduğunu açıkladı.



Partiler arasında bu konuyla ilgili görüş birliğinin de sağlanması gerektiğine dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, bunun için de zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Konu hakkında "Bir iki gün içinde halledilecek mesele değil" ifadelerini kullanan Meclis Başkanı, eylül ayından itibaren görüşülüp, değerlendirileceğinin bilgisini paylaştı.



ulusal.com.tr