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Son dakika haberleri... Çorum Sungurlu'da deprem (04 Haziran 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Çorum'un Sungurlu 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı

Son dakika haberleri... Çorum Sungurlu'da deprem (04 Haziran 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 02:08'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #çorum
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