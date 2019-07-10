Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'a ettiği teklifi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni parti iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu. Bosna Hersek dönüşü gazetecilerin sorularını yantlayan Cumhurbaşkanı, Ali Babacan'la istifasından önce görüştüğünü açıkladı. Gül ve Davutoğluna sitem etti. Erdoğan, Babacan'a danışmanlık dahil birçok görev teklif edildiğini ancak Babacan'ın kabul etmediğini söyledi. Öte yandan Gül ve Davutoğlu'na da gönderme yaptı. İşte Erdoğan'ın gündeme ilişkin açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti iddiaları ile ilgili konuştu. Babacan'la görüşmesini aktardı. Hem sitem etti hem eleştirdi.



Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstifasından hemen önce Babacan ile görüştüğünü söyledi.



"ERDOĞAN-BABACAN GÖRÜŞMESİ: Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim; 'Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Ben kendisine 'Parti mi kuracaksınız?' dedim. 'Şu anda düşünmüyoruz ama bir platform olarak çalışıyoruz' dedi."



Erdoğan, Babacan'a danışmanlık dahil birçok görev teklif edildiğini ancak Babacan'ın kabul etmediğini söyledi. Öte yandan Gül ve Davutoğlu'na da gönderme yaptı.



"BABACAN'IN İSTİFASI: Başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın nereden nereye nasıl geldikleri malum. Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber, yola çıkarken her şey iyi, güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır. Şimdi Ali Bey de hemen rahatlıkla istifasını vermiştir, hayırlısı olsun."



Gündeminde Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması da vardı.



"MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI: Merkez Bankası Başkanı'nın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi. Bu artık bir yere kadar katlanılabilirdi, çekilmez oldu. En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişimi iyi değildi.Orayı tamamen revize edemezsek ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz."



Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu'nun "referandum" çağrısını da değerlendirdi.



"REFERANDUM ÇAĞRISINA YANIT: Sayın Kılıçdaroğlu eğer bir demokratsa milletin verdiği bir karara saygı duyması lazım. Bu iş bitti. Biz kalkıp da ayda bir, senede bir referanduma gidemeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı güveni de ve istikrarı da tehdit ediyor"



İstanbul Belediye Başkanlığı yarışını kaybeden Binali Yıldırım'a da yeni görev verileceğini duyurdu, Erdoğan. "Bu denli yetişmiş kaliteli bir arkadaşımızı tabii ki kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez" dedi.



ulusal.com.tr

