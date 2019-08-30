30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için ilk adres Anıtkabir oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Erdoğan, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.



Erdoğan, şunları yazdı



"Bugün büyük zaferin 97'nci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz.



Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyet'i canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurtiçinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele, bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır.



Ruhun şad olsun."



ulusal.com.tr