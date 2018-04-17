Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim için tarih telaffuz etti. Bahçeli, konuşmasında Türkiye'nin 3 Kasım 2019 tarihine kadar dayanmasının kolay olmadığını söyledi. Bahçeli, 26 Ağustos 2018 tarihinde erken seçim yapılması gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" ifadelerini kullandı