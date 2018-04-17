MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası hükümet ve CHP'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.
ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini belirtti.
Erdoğan, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, yarın Bahçeli ile görüşmesi olduğunu kaydetti.
Erdoğan, anayasa değişikliğinin 2019 kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe gireceğini söyledi.
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da "Bahçeli'nin sözlerine hodri meydan diyoruz" ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan, Bahçeli ile yarın görüşmesi olduğunu söyledi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da "Bahçeli'nin sözlerine hodri meydan diyoruz" dedi. Erdoğan, anayasa değişikliğinin 2019 kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe gireceğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası hükümet ve CHP'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.