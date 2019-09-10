Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD mesajları! "50 bin tırla teröristlere yardım gönderiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Beştepe'de bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Trump ile son görüşmelerimizde ticaret hacmini önce 75 milyar dolar olarak konuştuk, sonra bunun 100 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabakata vardık, bu hedef için somut adımlar atmaya başladık.

Ticaret Bakanı Ross'u buraya göndermiş olması bu konudaki ciddiyetimizin en güzel işaretidir.

Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık, bu konuda en yakın zamanda çalışılmaya başlanacak.

Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz.

Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gerekli desteği vermeye hazırız.

Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye'nin değerlendirilmesi, kazan-kazan esasına göre her iki tarafa da kazanç sağlayacaktır.

Cari açık önemli oranda aşıldı, çözüldü.

Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir.

ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz.

50 bin tırla teröristlere yardım gönderiyor."

ulusal.com.tr